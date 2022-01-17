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Зеленський зустрівся із делегацією Конгресу США: обговорили допомогу Україні на тлі російської агресії, "Північний потік-2" та санкції проти РФ

17 січня, 2022 понедiлок
22:54
Суспільство Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Конгресу США

У понеділок, 17 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Для України, для нашого народу дуже важливо, що сьогодні ви (сенатори, - ред.) з нами. Це свідчить про незмінну двопалатну, двопартійну підтримку нашої держави, а також її суверенітету, територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Президент поінформував представників Конгресу про безпекову ситуацію в Україні та біля її кордонів. Сторони обговорили кроки, які сприяли б деескалації та запобігали посиленню російської військової агресії.

Також Зеленський наголосив на поглибленні взаємодії між двома державами і на тому, що підтримка Конгресом євроатлантичних прагнень для України є важливою.

"Ми відчуваємо та отримуємо дієву допомогу у сфері безпеки в такий складний час, час агресії з боку Російської Федерації", - наголосив президент.

Під час дискусії співрозмовники дійшли згоди, що "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки не тільки України, а і всієї Європи. Окремо звернули увагу на те, що під виглядом "захисту російських громадян" Росія намагається створити привід для подальшої ескалації, і тому вона далі проводить паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях. 

Зеленський зазначив, що проти РФ необхідно підготувати превентивний пакет санкцій, щоб не допустити посилення агресії проти України.

"Американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві нашої держави самостійно визначати шляхи встановлення власної безпеки", - повідомляють у пресслужбі.
 


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Володимир Зеленський
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війна з Росією
російська агресія
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