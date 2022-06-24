Під Рязанню розбився транспортний літак Іл-76. Це четверта авіакатастрофа в РФ за тиждень
В ніч з 23 на 24 червня під російською Рязанню розбився транспортний літак Іл-76
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Авіакатастрофа трапилась близько 3 години ночі за московським часом. О 3:18 до місцевих служб надійшло повідомлення про падіння літака Іл-76.
Транспортний літак розбився під час посадки під Рязанню. На місці катастрофи виникла сильна пожежа, зараз там працюють спеціальні служби.
На борту транспортного літака Іл-76 перебувало 10 людей. Семеро людей - госпіталізовані. Досі ведуться пошуки двох членів екіпажу. Доля ще одного - не повідомляється.
За інформацією інших російських ЗМІ, на борту було 9 людей, а троє членів екіпажу - мертві.
Міноборони РФ підтвердило цю інформацію, передає Риа Новости.
"Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався", - сказали там.
Де розташована Рязань
- Відзначимо, що це вже четвертий випадок авіакатастроф у Росії впродовж тижня. 17 червня стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.
- 21 червня, ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області. Причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, стала технічна несправність літака. Пілот внаслідок аварії загинув.
- 22 червня літак, який виконував комерційний рейс, пропав при заході на посадку в аеропорту "Оленьок" – на борту перебувало 5 осіб.
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