Про це повідомляють російські ЗМІ.

Авіакатастрофа трапилась близько 3 години ночі за московським часом. О 3:18 до місцевих служб надійшло повідомлення про падіння літака Іл-76.

Транспортний літак розбився під час посадки під Рязанню. На місці катастрофи виникла сильна пожежа, зараз там працюють спеціальні служби.

На борту транспортного літака Іл-76 перебувало 10 людей. Семеро людей - госпіталізовані. Досі ведуться пошуки двох членів екіпажу. Доля ще одного - не повідомляється.

За інформацією інших російських ЗМІ, на борту було 9 людей, а троє членів екіпажу - мертві.

Міноборони РФ підтвердило цю інформацію, передає Риа Новости.

"Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався", - сказали там.

Де розташована Рязань

Відзначимо, що це вже четвертий випадок авіакатастроф у Росії впродовж тижня. 17 червня стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.

21 червня, ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області. Причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, стала технічна несправність літака. Пілот внаслідок аварії загинув.

22 червня літак, який виконував комерційний рейс, пропав при заході на посадку в аеропорту "Оленьок" – на борту перебувало 5 осіб.

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