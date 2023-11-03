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Ексклюзив

"Під виглядом опонента Зеленського нам впарюють російського націоналіста": політолог Цибулько про заяви Арестовича

3 листопада, 2023 п'ятниця
22:13
Суспільство Олексій Арестович

Політолог Володимир Цибулько вважає, що історія з Арестовичем можу бути політтехнологією влади, щоб покращити рейтинг президент

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Політичний лідер та кандидат в президенти це не говоряща голова з телевізора чи Youtube. Для того, щоб балотуватись в президенти потрібно мати партійну мережу, політичних спонсорів та громадські обʼєднання, які підтримують кандидата. Якими з перелічених ресурсів, окрім медіаресурсів Банкової, володіє Арестович!? Річ у тому, що на Банковій дуже ображають, коли опозиція називає їх владу авторитарною, а тепер склалась ситуація, коли такими їх називає вже Арестович. Ситуація з Арестовичем дуже нагадує часи в СРСР після смерті Сталіна. Тоді з вʼязнів концтаборів не могла зʼявитись фігура, яка б очолила СРСР. Радянський Союз могла очолити фігура з найближчого оточення Сталіна. Тому, коли на Банковій бавились у Вінстона Черчилля, то ледь не зліпили Сталіна", - пояснив Цибулько.

Політолог пояснив, яку вигоду може мати Банкова з заяв Арестовича

"Арестович по своїх заявах та творчих уподобаннях більше російський націоналіст, ніж український. Тобто нам одночасно намагаються впарити під виглядом опонента Зеленського російського націоналіста. Це насправді смішно. Проте на тлі Арестовича Зеленський починає виглядати дуже пристойним політиком. Ось в чому суть цієї політтехнології", - додав він.

  •  28 вересня нардепка Інна Совсун написала заяву до поліції на ексрадника президента Олексія Арестовича за його сексистські заклики під час особистого закритого семінару. Арестович назвав усі звинувачення "спрямованою атакою на репутацію".
  • За поданням нардепки Інни Совсун поліція внесла інформацію про імовірний злочин Олексія Арестовича у базу ЄРДР та почала розслідування.
  • 1 листопада колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах
Україна
політика
президентські вибори
Володимир Зеленський
Олексій Арестович
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