"Під виглядом опонента Зеленського нам впарюють російського націоналіста": політолог Цибулько про заяви Арестовича

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Політичний лідер та кандидат в президенти це не говоряща голова з телевізора чи Youtube. Для того, щоб балотуватись в президенти потрібно мати партійну мережу, політичних спонсорів та громадські обʼєднання, які підтримують кандидата. Якими з перелічених ресурсів, окрім медіаресурсів Банкової, володіє Арестович!? Річ у тому, що на Банковій дуже ображають, коли опозиція називає їх владу авторитарною, а тепер склалась ситуація, коли такими їх називає вже Арестович. Ситуація з Арестовичем дуже нагадує часи в СРСР після смерті Сталіна. Тоді з вʼязнів концтаборів не могла зʼявитись фігура, яка б очолила СРСР. Радянський Союз могла очолити фігура з найближчого оточення Сталіна. Тому, коли на Банковій бавились у Вінстона Черчилля, то ледь не зліпили Сталіна", - пояснив Цибулько.

Політолог пояснив, яку вигоду може мати Банкова з заяв Арестовича

"Арестович по своїх заявах та творчих уподобаннях більше російський націоналіст, ніж український. Тобто нам одночасно намагаються впарити під виглядом опонента Зеленського російського націоналіста. Це насправді смішно. Проте на тлі Арестовича Зеленський починає виглядати дуже пристойним політиком. Ось в чому суть цієї політтехнології", - додав він.