Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері "Радіо Донбас.Реалії", інформує "Громадське".

Вона додала, що водночас українські захисники намагаються тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб росіяни не могли ними скористатись, навіть для відступу на таку велику відстань.

"Тобто ми відстежуємо їхнє (росіян, - ред.) просування, намагаємось припинити їхній рух, зупинити не тільки колони підтяжки техніки і живої сили на передову, так і відступу", — зазначила Гуменюк.

За її словами, зараз триває "потужний підготовчий етап", на якому українські захисники нищать потужності окупантів: склади, скупчення техніки, місця дислокації особового складу.

"Вони, звісно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими засобами ураження, але виходячи з того, що сезон "бавовни" в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою", — наголосила Гуменюк.