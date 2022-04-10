Підірвані хати й спалені підприємства. У мережі показали зруйновану рашистами Горенку під Києвом

Відповідне панорамне відео розміщено ним на YouTube, розповідає Еспресо.TV.



На зйомці гарно видно обгорілі й пошматовані зброєю різного калібру п'ятиповерхівки біля глиняного кар'єру, рештки приватних будинків із зірваними дахами й наслідками влучення у них артилерії, а також те, що лишилося від промислових об'єктів на території села.



Нагадаємо, у березі в селі Горенка під обстріл російських окупантів потрапив легковик з трьома іноземними та українськими журналістами. В салоні авта перебували кореспондент американського новинного телеканалу Fox News Бенджамін Холл, його 55-річний оператор П’єр Закшевський та 24-річна українська журналістка Олександра Кувшина.

Закшевський і Кувшина загинули.

Холл втратив половину ноги з одного боку і ступню з іншого. У нього більше не працює одне око, сильно погіршився слух.

У коментарях глядачі пишуть:"Помстимося за кожну сльозинку","Вистоїмо. Переможемо. Не забудемо","Як там Байден? Будматеріали не обіцяє поставити?".