Втратив половину ноги і одне око не працює: журналіст Fox News розповів про свій стан після обстрілів окупантів

Як повідомляє Reuters, він сказав, що йому "до біса пощастило" вижити.

Його машина потрапила під обстріл російських окупантів у селі Горенка на Київщині. У машині з ним перебували 55-річний оператор Fox News П’єр Закшевський та 24-річна українська журналістка Олександра Кувшина, які загинули.

"Отож, я втратив половину ноги з одного боку і ступню з іншого. Одна рука зростається, одне око більше не працює, і мій слух сильно погіршився", — написав Холл у Twitter, опублікувавши разом із фотографією себе із пов’язкою на оці.

"Але в цілому я страшенно щасливий, що опинився тут, і люди, завдяки яким я виявився тут, дивовижні!" — додав Холл.

П’єр Закршевський був ветераном-фотографом у зоні бойових дій, який висвітлював для Fox News численні конфлікти, зокрема в Іраку, Афганістані та Сирії. Живучи у Лондоні, він працював в Україні з лютого.

Олександра Кувшинова допомагала знімальній групі Fox переміщатися Києвом та околицями, збираючи інформацію та розмовляючи з джерелами.

Сам Бенджамін Холл – британський журналіст, який працює кореспондентом із закордонних справ на каналі Fox News. Він працював військовим кореспондентом на Близькому Сході та Африці, висвітлював війни у Сирії, Іраку, Афганістані та секторі Газа.

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