Втратив половину ноги і одне око не працює: журналіст Fox News розповів про свій стан після обстрілів окупантів
Кореспондент Fox News Бенджамін Холл, який у березні отримав серйозні поранення під Києвом, розповів про своє самопочуття
Як повідомляє Reuters, він сказав, що йому "до біса пощастило" вижити.
Його машина потрапила під обстріл російських окупантів у селі Горенка на Київщині. У машині з ним перебували 55-річний оператор Fox News П’єр Закшевський та 24-річна українська журналістка Олександра Кувшина, які загинули.
"Отож, я втратив половину ноги з одного боку і ступню з іншого. Одна рука зростається, одне око більше не працює, і мій слух сильно погіршився", — написав Холл у Twitter, опублікувавши разом із фотографією себе із пов’язкою на оці.
"Але в цілому я страшенно щасливий, що опинився тут, і люди, завдяки яким я виявився тут, дивовижні!" — додав Холл.
П’єр Закршевський був ветераном-фотографом у зоні бойових дій, який висвітлював для Fox News численні конфлікти, зокрема в Іраку, Афганістані та Сирії. Живучи у Лондоні, він працював в Україні з лютого.
Олександра Кувшинова допомагала знімальній групі Fox переміщатися Києвом та околицями, збираючи інформацію та розмовляючи з джерелами.
Сам Бенджамін Холл – британський журналіст, який працює кореспондентом із закордонних справ на каналі Fox News. Він працював військовим кореспондентом на Близькому Сході та Африці, висвітлював війни у Сирії, Іраку, Афганістані та секторі Газа.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе