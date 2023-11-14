Отже, цирк ім. Орбана триває.

Це новий етап спроб блокування початку переговорів про вступ України до ЄС, про що, зокрема, нещодавно ухвалила рішення Єврокомісія.

Спершу угорський уряд "обурювався" питаннями захисту угорської мови в Україні. Далі Орбан казав щось непевне про "світові роки" між Україною та ЄС. Ну а тепер це опитування.

Навіщо воно потрібно — зрозуміло. Орбан хоче підкріпити свої позиції результатами "народного волевиявлення", аби потім опиратися тиску, апелюючи до цього.

Мабуть, поїздка угорського прем'єра до Китаю та зустріч там з бункерним дідом була досить "продуктивною". Перед Орбаном поставили задачу за будь-яку ціну блокувати початок переговорів про вступ України, що він і робить. Навіщо це йому? Мабуть, справа у грошах, які російський режим все ще може щедро роздавати "друзям". У будь-якому випадку, план поки що виглядає так.

Орбан проводить референдум, перед яким посилено залякує громадян. Власне, тези для залякування уже озвучені. По-перше, це ідея про "загрозу війни з Росією", по-друге, що "Україна забере гроші в Угорщини". Чи спрацює є? Мабуть, цілком навіть спрацює. А от що буде далі?

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Загалом, Орбан останнім часом дещо переграє. Одна річ — це коли він просто блокував на деякий час допомогу для України, домагаючись фінансових вигод. На це так або інакше йшли, адже так було простіше. Але схоже цього разу мова буде йти про фундаментальні геополітичні речі, і країна, яка живе суто коштом інших держав з ЄС, буде диктувати "великим державам" свою волю? Якось це все дуже сумнівно. Тому доведеться шукати все ж якісь механізми впливу. Серед них найбільш очевидний — гроші ЄС. Бажання одержувати щось одночасно із Брюсселю та Москви, звичайно, є зрозумілим, але виглядає, що все це дуже занадто навіть за мірками звичної європейської лояльності.

Побачимо, як вони будуть розв'язувати проблему, і це стосується не лише України, адже мати у тилу подібного гравця, що явно працює на стратегічного ворога, це дуже сумнівна позиція з точки зору загальноєвропейської безпеки.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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