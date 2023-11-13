Ажіотаж спричинений специфікою ресторанчика: це тут миршавий кагебіст Путін наприкінці 1980-х любив за столиком ліворуч від входу під вікном пити пиво Radeberger. За попереднього власника цей столик завжди був вільний "для Путіна", а за стійкою був "фанатський куточок" з путінською сувеніркою на продаж. Пишуть, це робило ресторанчик популярним і забезпечувало чималий зиск.

Власник, котрий купив ресторанчик 2018-го, негайно ліквідував "путінський куточок", а з початком війни навіть "назавжди заборонив Путіну заходити й пити пиво". Росіяни пишуть, що це негайно зменшило доходи й саме тому Am Thor знов продається.

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Ну, якщо це так, то маркетингове рішення справді було невдалим. Куточок однозначно треба було лишати. І портрет поставити більший. Навіть опудало. І продавати можливість плюнути в писок Путіну. Мішень дартсу повісити з ним же. Посуд з портретом спеціально для биття об стіну. Зробити такий собі антистрес. Конкурси, хто більш художньо обматюкає Путіна: переможцям пиво і розміщення шедевра словесності на стіні та на сайті пабу. В туалеті пісуари відповідно оформити. Закуски забрендувати: "В'ялене вухо Путіна №4", перепічка "Спалені надії Путіна", мінісосиски "Горе Кабаєвої", мікс солоних горішків "Щастя Шойґу", величезні смажені ковбаски в капусті "Останній притулок "Сармата"...))

Тобто, той самий атракціон і використання бренду "Путін", тільки в іншому ключі. Як мінімум, доходи вдалося б зберегти.

Лють теж має бути креативною.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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