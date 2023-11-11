Сполучені Штати де-факто порозумілися з Єгиптом, Йорданією, Саудівською Аравією та Катаром про те, що ХАМАС слід усунути від влади у Палестині, згодом і знищити.

Під тиском Вашингтона чинний президент Палестини Махмуд Аббас погодився брати участь в управлінні сектором Газа, допомагаючи в поваленні ХАМАС. По суті, це означає продовження Ізраїлем наземної операції, бо припинення вогню вигідне лише терористам.

Це важливий стратегічний крок для стримання регіону від великої війни. Ще зовсім недавно виглядало, що всі мусульманські держави виступали проти широкомасштабної наземної операції Ізраїля в Секторі Гази через побоювання за безпеку цивільних палестинців. Тепер це "побоювання" конвертувалися в "несприйняття тероризму".

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Ця угода, судячи з усього, коштуватиме Беньяміну Нетаньягу прем'єрського крісла, оскільки президент Палестини Махмуд Аббас погодився брати участь в реалізації плану тільки за умови міжнародної підтримки країн-партнерів і… припинення "ізраїльської окупації палестинської землі". Фактично йдеться про відновлення арабської республіки в кордонах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі. До речі, таку ж саму вимогу висував і президент Туреччини Ердоган.

Білий Дім, очевидно, таки дотисне "Бібі" на визнання умов майбутнього миру, оскільки іншої конфігурації, наразі, немає.

До речі: деякі оглядачі іронізують, що США довгий час боролося за демократизацію арабського світу на Близькому Сході. Але тільки зараз Вашингтон вирішив, що стабільність та стратегічне партнерство в регіоні йому потрібно більше, ніж внутрішні демократичні реформи.

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Погодьтеся, красиво США ламають путінську ініціативу налаштувати всі мусульманські країни проти Ізраїлю, спонукаючи до великої війни в регіоні.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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