Сучасний світ дає ілюзію справедливості. Всі оці звільнення поганих менеджерів після скандалів у соцмережах, вибачення зірок, що зафакапили, відкриття карних справ за булінг та таке інше заколихують у паралельній реальності, де все добре, де ти завжди можеш розраховувати на захист, якщо поганці прийдуть за тобою.

А справжній світ сьогодні – це Іран на чолі Форуму ООН з Прав людини. Справжній світ – це люди, що радіють теракту проти цивільних. Справжній світ – заборона називати терористів терористами.

Якщо Путіна висунуть на Нобелівську премію миру, я не здивуюся. Бо це — справжній світ. Світ, в якому гроші та влада сильніші за будь-які закони й моральні норми. Скоріше за все, Путін досі не номінований просто тому, що не запропоновано достатню ціну.

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Люди старанно відвертаються від справжнього світу. Бо ж в рєсурсє, в потокє, в позітівє. Люди уникають брати на себе відповідальність за своє життя. Вони вірять картам Таро, слухають "екстрасенсів", вірять в будь-яку дичину, аби тільки не думати про реальні потреби. А коли проблема вже на порозі, до неї ніхто не готовий. Ні люди, ні уряди, ніхто. Бо ж Don't Look Up!

Просто залишу тут нагадування: якщо просто заплющити очі перед ворогом, він не зникне, а знищить вас і все, що вам дороге. Часи, що насуваються, зможуть пережити тільки ті, хто має мужність тримати очі відкритими.