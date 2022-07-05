Підозрюваного у здійсненні стрілянини в Копенгагені обстежать у психлікарні
22-річного громадянина Данії, підозрюваного у стрілянині в торговому центрі в Копенгагені, примусово госпіталізували в психіатричну лікарню
Про це повідомляє Reuters
Зазначається, що чоловікові висунули звинувачення у навмисному вбивстві. Протягом 24 днів він перебуватиме під вартою, де здійснюватиметься оцінка його психологічного стану.
Раніше поліція заявила, що виключила терористичний мотив нападника.
- Нагадаємо, в неділю увечері стало відомо про стрілянину у торговому центрі Field's у Копенгагені. На місце одразу ж було відправлено патрулі поліції. Поліція затримала 22-річного етнічного данця. Він був біля торгового центру. Під час обшуку в нього знайшли гвинтівку, патрони та ніж. Унаслідок стрілянини загинули троє людей: двоє 17-річних громадян Данії та 47-річний громадянин Росії, який проживав у Данії. Крім того, два десятки людей зазнали легких поранень, тікаючи з місця стрілянини. Ще семеро зазнали вогнепальних поранень, серед них четверо, зокрема 16-річна дівчинка, у тяжкому стані.
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