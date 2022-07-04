"Є кілька загиблих": У Копенгагені сталася стрілянина

Про це пише Reuters.

"Є кілька поранених, і тепер ми також знаємо, що є кілька загиблих", - сказав журналістам головний інспектор поліції Сорен Томассен.

На місці заарештували 22-річного данця і не виключають, що це був теракт. За словами інспектора, правоохоронці розпочали масштабну пошукову операцію по всьому місцевому регіону.

Поліція також повідомила, що офіцери прибули в торговий центр Field's вдень після повідомлень про стрілянину. На кадрах місцевих ЗМІ видно, як групи переляканих покупців вибігають з торгового центру. За даними поліції, спочатку не було жодних ознак того, що були присутні інші стрілки.

Головна лікарня столиці прийняла "невелику групу пацієнтів" для лікування, сказав речник. Також викликали додаткових лікарів і медсестер.

Місцеве видання опублікувало неперевірені відеоматеріали, які, як стверджується, зняв свідок нападу Махді Аль-Вазні, на них зафіксовано чоловіка з великою гвинтівкою, що йде торговим центром.

"Він виглядав дуже агресивним і кричав різні речі", - сказав Аль-Вазі.

2 червня у США чоловік, озброєний гвинтівкою та пістолетом, вбив чотирьох людей у ​​медичному центрі, перш ніж застрелити себе.

7 червня сталася стрілянина у німецькому супермаркеті.

25 червня внаслідок стрілянини у нічному клубі в столиці Норвегії дві людини загинули, а понад десять отримали поранення.

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