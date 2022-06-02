У США сталася стрілянина в лікарні, 4 людини загинули

Про це пише Reuters з посиланням на заступника начальника поліції Талси Еріка Далгліша.

Видання повідомляє, що поліція прибула до лікарні Святого Франциска через три хвилини після отримання дзвінка про стрілянину та прослідкувала за звуками пострілів. Офіцери зв'язалися з жертвами та підозрюваним через п'ять хвилин, сказав заступник начальника поліції Талси Ерік Далгліш.

Поліція заявила, що намагається встановити особу стрілка і, за оцінками, йому було від 35 до 40 років. Додають, що серед жертв були працівники лікарні та пацієнти.

Видання додає, що минулого тижня озброєний чоловік убив 19 дітей і двох вчителів у шкільному класі штату Техас, коли офіцери чекали на вулиці майже годину.

25 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. 14 дітей і викладач початкової школи Робба загинули, понад десять осіб постраждали.

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