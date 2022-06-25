Про це повідомляє Aftenposten.

Стрілянина сталася в нічному клубі London pub у центрі Осло. За даними поліції, загинули двоє людей, понад десять було поранено. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, 12 осіб отримали легкі поранення.

За словами кореспондента NRK, який став свідком події, до клубу увійшов чоловік, дістав рушницю з сумки та відкрив вогонь.

Поліція зазначає, що незабаром поруч з місцем пригоди за підозрою у стрілянині було затримано чоловіка, якого взяли під варту. Поліціянти припускають, що за інцидентом може стояти кілька людей.

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