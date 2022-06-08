Стрілянина у німецькому супермаркеті, є загиблі

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Чоловік зайшов у магазин і там застрелив жінку", – повідомив газеті представник місцевої поліції.

Згідно зі свідченнями очевидців, близько 13.00 за місцевим часом 58-річний чоловік зайшов у супермаркет, де холоднокровно застрелив 53-річну жінку. Після цього він застрелив і себе.

У поліції поки не володіють інформацією про точний перебіг злочину та відносини між двома загиблими.

Наразі правоохоронні органи збирають інформацію, яка могла б прояснити обставини та мотиви злочину. Небезпеки для населення та перехожих немає.

Президент ландтагу (парламенту) землі Гессен Астрід Вальман (ХДС) відреагувала на цю новину під час сесії державного парламенту та подякувала екстреним службам у Швальмштадті. Вона висловила співчуття рідним загиблих.

25 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. 14 дітей і викладач початкової школи Робба загинули, понад десять осіб постраждали.

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