Підпілля має вплив на ситуацію на Херсонщині, - очільник облради

Про в ефірі Еспресо заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Я впевнений в тому, що саме завдяки підпіллю і партизанському руху, завдяки діям нашим військовим, які знаходяться на окупованій території, ми маємо точні координати наших опонентів, тих складів, які є уражені і будуть уражені надалі. І рух колон з території Криму, що заїжджають на Херсонщину, які приїхали намагатися врятувати ситуацію", - сказав він.

Очільник облради додав, що партизани та підпілля мають вплив на ту ситуацію, яка відбувається.

"Ми знаємо, що кожен день у великих містах Херсонщини з'являються знаки, що Херсон - це Україна. Вони чітко показують, що ніхто нічого не забув і Херсонщина завжди має увагу і влади, і армії, і людей, які знаходяться там і чекають визволення з дня на день", - підсумував Самойленко.