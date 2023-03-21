Підпільний обком діє...
Коли прочитав днями новину про те, що СБУ нейтралізувала у Києві та ще шістьох областях підпільні осередки так званої Комуністичної партії Радянського Союзу, то чомусь навіть не здивувався, швидше з’явилося відчуття якогось недолугого дежавю
Почало згадуватись щось дуже давнє, призабуте, але таке, що колись уже набило оскому, аж поки не згадалося... Так, той відомий телефільм часів застою “Підпільний обком діє”, ще з тих часів, коли на всю "необ'ятную" було лише два телеканали. Тоді той фільм про партизанський рух в роки німецько-радянської війни, до того ж на території України, крутили скільки могли.
Отож, нічого дивного, що російські окупанти знову взялися за старі методи, бо ж оскільки в їхній уяві ми досі укронацисти, то чому б і не з’явитися підпільним обкомам? От і з’явилися, і на тій же Чернігівщині, де відбувається дія телефільму, а також, крім Києва, у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій і навіть Львівській областях. Звісно, знайшлися й клоуни, які в ролі підпільників-комуністів повинні були закликати до масової підтримки російських окупантів, облаштовувати “комендатури” та збирати розвіддані для майбутніх диверсій. Останнє із завдань, мабуть, найбільш реальне. А ще реальніше – це просто відмивати виділені на розвідроботу ефесбешні “бабки”. Хоча під час обшуків, за словами правоохоронців, у цих підпільників, окрім іншого, знайшли навіть зброю та боєприпаси.
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Знайшлися й клоуни, які в ролі підпільників-комуністів повинні були закликати до масової підтримки російських окупантів, облаштовувати “комендатури” та збирати розвіддані для майбутніх диверсій. Останнє із завдань, мабуть, найбільш реальне
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Вказівки вони отримували, як і має бути, як і в кіно, від московського ЦК, за посередництвом ЧК-ФСБ, звичайно. Виходить, що агентів у рясах, осіб церковного званія, москалі вирішили підстрахувати ще і їхніми антиподами комуняками. Але й тут нічого несподіваного, бо ж давно відомо, що і тими, й іншими керують одні й ті ж куратори з Луб’янки. Слідчі дії тривають, не виключено, що такі ж підпільні обкоми знайдуться й в інших областях.
Спеціально для Еспресо.
Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.
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