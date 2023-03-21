Почало згадуватись щось дуже давнє, призабуте, але таке, що колись уже набило оскому, аж поки не згадалося... Так, той відомий телефільм часів застою “Підпільний обком діє”, ще з тих часів, коли на всю "необ'ятную" було лише два телеканали. Тоді той фільм про партизанський рух в роки німецько-радянської війни, до того ж на території України, крутили скільки могли.

Отож, нічого дивного, що російські окупанти знову взялися за старі методи, бо ж оскільки в їхній уяві ми досі укронацисти, то чому б і не з’явитися підпільним обкомам? От і з’явилися, і на тій же Чернігівщині, де відбувається дія телефільму, а також, крім Києва, у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій і навіть Львівській областях. Звісно, знайшлися й клоуни, які в ролі підпільників-комуністів повинні були закликати до масової підтримки російських окупантів, облаштовувати “комендатури” та збирати розвіддані для майбутніх диверсій. Останнє із завдань, мабуть, найбільш реальне. А ще реальніше – це просто відмивати виділені на розвідроботу ефесбешні “бабки”. Хоча під час обшуків, за словами правоохоронців, у цих підпільників, окрім іншого, знайшли навіть зброю та боєприпаси.

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Знайшлися й клоуни, які в ролі підпільників-комуністів повинні були закликати до масової підтримки російських окупантів, облаштовувати “комендатури” та збирати розвіддані для майбутніх диверсій. Останнє із завдань, мабуть, найбільш реальне

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Вказівки вони отримували, як і має бути, як і в кіно, від московського ЦК, за посередництвом ЧК-ФСБ, звичайно. Виходить, що агентів у рясах, осіб церковного званія, москалі вирішили підстрахувати ще і їхніми антиподами комуняками. Але й тут нічого несподіваного, бо ж давно відомо, що і тими, й іншими керують одні й ті ж куратори з Луб’янки. Слідчі дії тривають, не виключено, що такі ж підпільні обкоми знайдуться й в інших областях.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

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