Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора за результатами кількамісячної спільної операції правоохоронці викрили та затримали злочинну групу, до складу якої входило керівництво та службові особи однієї з військових частин", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що п’ять службовців військової частини підробляли фінансово-господарські документи про отримання продуктів на склад.

Повідомляється, що отриману різницю зловмисники ділили між собою. Орієнтовна сума розкрадання - понад 4,6 млн гривень.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили незаконну зброю, боєприпаси, чорнову бухгалтерію та гроші.

Нині затриманим готуються повідомити про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

1 лютого звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, повідомили про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

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