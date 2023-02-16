Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

На запитання, чому п'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад виступає за повернення росіян до міжнародних змагань, Дмитро Підручний припустив, що француз відпрацьовує російські гроші.

"Думаю, що такі люди як він, можливо, відпрацьовують російські гроші", - сказав Підручний.

Українець, який у 2019 році став чемпіоном світу, також розкритикував президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха за бажання повернути РФ у спорт та пообіцяв бойкотувати змагання за їхньої участі, якщо це станеться.

"Думаю, що це буде велика помилка, якщо Томас Бах взагалі буде цього добиватися. Це не додасть йому позитивної репутації. Для Росії спорт – один з інструментів пропаганди. Під яким би прапором вони не виступали, це буде погано для всього світу. Я готовий бойкотувати всі змагання, де будуть виступати окупанти", - підсумував Підручний.