Підручний відповів Фуркаду на пропозицію повернути росіян до біатлону
Український біатлоніст Дмитро Підручний заявив, що пропозиція француза Мартена Фуркада про повернення росіян до міжнародний змагань є неприйнятною
Про це повідомляє NRK.
За словами Підручного, розпочинати розмови про повернення росіян та білорусів на міжнародну арену, доки триває війна в Україні - неприпустимо.
"Якщо це станеться, то це буде великою помилкою. Я не думаю, що російські та білоруські спортсмени повинні бути тут – лише після війни. Вони мають заплатити за скоєне. Ми зможемо говорити про повернення лише після цього", - сказав Підручний.
Таким чином він відповів на пропозицію 13-разового чемпіона світу Мартена Фуркада дозволити росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях від яких вони відстороненні через повномасштабну агресію проти України.
Дмитро Підручний є чемпіоном світу-2019 в гонці переслідування.
- 11 лютого Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу-2023 з біатлону.
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