Про це повідомляє NRK.

За словами Підручного, розпочинати розмови про повернення росіян та білорусів на міжнародну арену, доки триває війна в Україні - неприпустимо.

"Якщо це станеться, то це буде великою помилкою. Я не думаю, що російські та білоруські спортсмени повинні бути тут – лише після війни. Вони мають заплатити за скоєне. Ми зможемо говорити про повернення лише після цього", - сказав Підручний.

Таким чином він відповів на пропозицію 13-разового чемпіона світу Мартена Фуркада дозволити росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях від яких вони відстороненні через повномасштабну агресію проти України.

Дмитро Підручний є чемпіоном світу-2019 в гонці переслідування.