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Головна Спорт Підручний відповів Фуркаду на пропозицію повернути росіян до біатлону

Підручний відповів Фуркаду на пропозицію повернути росіян до біатлону

12 лютого, 2023 неділя
12:52
Спорт Дмитро Підручний

Український біатлоніст Дмитро Підручний заявив, що пропозиція француза Мартена Фуркада про повернення росіян до міжнародний змагань є неприйнятною

Про це повідомляє NRK

За словами Підручного, розпочинати розмови про повернення росіян та білорусів на міжнародну арену, доки триває війна в Україні - неприпустимо.  

"Якщо це станеться, то це буде великою помилкою. Я не думаю, що російські та білоруські спортсмени повинні бути тут – лише після війни. Вони мають заплатити за скоєне. Ми зможемо говорити про повернення лише після цього", - сказав Підручний. 

Таким чином він відповів на пропозицію 13-разового чемпіона світу Мартена Фуркада дозволити росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях від яких вони відстороненні через повномасштабну агресію проти України. 

Дмитро Підручний є чемпіоном світу-2019 в гонці переслідування. 


 
біатлон
війна з Росією
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