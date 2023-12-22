Підрядник заволодів майже 200 тис. грн під час відбудови гімназії в Бучанському районі, - прокурори
Слідчі повідомили про підозру підприємцю, який заволодів майже 200 тис. грн коштів благодійної організації під час відбудови гімназії в Бучанському районі
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Зазначається, що підприємець та благодійна організація уклали договір на проведення відновлювальних ремонтних робіт будівлі гімназії в Бучанському районі. Вказаний навчальний заклад був пошкоджений внаслідок бойових дій.
"З метою заволодіння частиною коштів благодійної організації, підозрюваний завищив в офіційних документах обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. На їх підставі на рахунок підприємця організація перерахувала кошти", - йдеться у повідомленні.
Прокурори додають, що підрядник заволодів майже 200 тис. грн. Йому повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном (ч. 4 ст. 191 КК України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Україна наближається до некорумпованих країн, адже опитування показало, що 60 % українців не готові вдаватись до корупції в жодній ситуації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.58 Купівля 37.58Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.02Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе