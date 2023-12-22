Підрядник заволодів майже 200 тис. грн під час відбудови гімназії в Бучанському районі, - прокурори

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що підприємець та благодійна організація уклали договір на проведення відновлювальних ремонтних робіт будівлі гімназії в Бучанському районі. Вказаний навчальний заклад був пошкоджений внаслідок бойових дій.

"З метою заволодіння частиною коштів благодійної організації, підозрюваний завищив в офіційних документах обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. На їх підставі на рахунок підприємця організація перерахувала кошти", - йдеться у повідомленні.

Прокурори додають, що підрядник заволодів майже 200 тис. грн. Йому повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном (ч. 4 ст. 191 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.