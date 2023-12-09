Дослідження НАЗК показало, що 60 % українців не готові вдаватись до корупції в жодній ситуації

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

Згідно з соціологічним дослідженням Національного агентства з питань запобігання корупції, з 2010 року рівень корупційних практик в Україні знизився з 60% до 17%.

"У 2010 році рівень корупційних практик в Україні складав 60%, вдумайтесь, 60% громадян мали той чи інший корупційний досвід. У 2019 році цей процент знизився до 27%, і на сьогодні він складає лише 17%. Це просто колосальні цивілізаційні зміни, які свідчать про те, що Україна наближається до некорумпованих, а отже, заможних і безпечних країн. Якщо подивитися світову мапу індексу сприйняття корупції, то війни і бідність присутні у тих країнах, де є високий рівень корупційних практик. Україна виходить з такої групи країн", - зазначив Новіков.

За його словами, в Україні найбільш сучасна система запобігання корупції, зокрема від 2014 року було створено Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Вищий антикорупційний суд, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, що склали повну систему для убезпечення країни від корупції, побудови доброчесності, а отже й ефективності держави. На думку Новікова, причиною стало те, що корупція була викликом для існування української держави.