Підстав для націоналізації Альфа-Банку немає, незважаючи на власників під санкціями, - НБУ
Підстав для визнання неплатоспроможним чи націоналізації Альфа-Банку Україна немає
Про це заступник голови НБУ Ярослав Матузка сказав в інтервʼю Forbes.
"Довірена особа в Альфа-Банку буде здійснювати управління акціями підсанкційних осіб. Щоб не допустити маніпуляцій з боку колишніх акціонерів, довірена особа погоджуватиме свої рішення з Нацбанком", - сказав він.
За словами Матузки, банк стикнувся з репутаційним ризиком.
"Проблем із ліквідністю та якістю кредитного портфелю в нього немає. Підстав визнавати банк неплатоспроможним на сьогодні немає, як і підстав для його націоналізації.Згідно закону про вилучення майна, суб’єкти, до яких можуть бути застосовані такі заходи, належать державі-агресору", - підсумував він.
За його словами, інші банки з російським капіталом занадто маленькі та не потребують підвищеної уваги.
"Певні проблеми в них є, але вони працюють. Альфа-Банк – системний банк з великою кількістю клієнтів. Прийнято закон про стовідсоткове покриття вкладів населення у банках. Тому він під особливим наглядом", - запевнив Матузка
- Частки у Альфа-банку Україна мають російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен, які перебувають під західними санкціями через повномасштабне вторгнення РФ до України.
- Amsterdam Trade Bank (АТВ), дочірня структура російського Альфа-банку, який перебуває під санкціями США, визнана банкрутом.
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