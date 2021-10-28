Підстригав нігті та заніс інфекцію: футболіст "Динамо" розповів жахливу історію, як потрапив у реанімацію

Про це Вітіньйо повідомив YouTube-каналу SportArena.



Вітіньйо розповів, що потрапив до лікарні через інфекцію, яка вразила органи. За два місяці до цього перехворів коронавірусом.



"П'ять місяців я не грав у футбол взагалі. Підстригав нігті та заніс бактеріальну інфекцію. Ще б трохи, і я, напевно, з вами б тут не говорив. Але, слава Богу, я тут і втілюю свої мрії. У пресі писали правду, що я міг померти. Три дні я був у реанімації, десь між життям і смертю. Ця інфекція атакувала всі мої органи. Якби не Бог, мене б тут сьогодні не було", - сказав Вітіньйо.

Вітіньйо підписав з "Динамо" контракт на 5 років. Кияни заплатили бразильському "Атлетико Паранаенсе" 6 млн євро. Вінгер вже встиг зіграти 8 матчів, але поки результативних дій не давав.



Вітіньйо є вихованцем "Атлетико Паранаенсе", за який і виступав останні чотири сезони. Transfermarkt оцінює футболіста у 5 млн євро.

31 серпня бразильський нападник Вітіньйо став гравцем київського "Динамо".

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