Підстригав нігті та заніс інфекцію: футболіст "Динамо" розповів жахливу історію, як потрапив у реанімацію
Бразильський футболіст "Динамо" Вітіньйо розповів про те, як ледь не помер через бактеріальну інфекцію
Про це Вітіньйо повідомив YouTube-каналу SportArena.
Вітіньйо розповів, що потрапив до лікарні через інфекцію, яка вразила органи. За два місяці до цього перехворів коронавірусом.
"П'ять місяців я не грав у футбол взагалі. Підстригав нігті та заніс бактеріальну інфекцію. Ще б трохи, і я, напевно, з вами б тут не говорив. Але, слава Богу, я тут і втілюю свої мрії. У пресі писали правду, що я міг померти. Три дні я був у реанімації, десь між життям і смертю. Ця інфекція атакувала всі мої органи. Якби не Бог, мене б тут сьогодні не було", - сказав Вітіньйо.
Вітіньйо підписав з "Динамо" контракт на 5 років. Кияни заплатили бразильському "Атлетико Паранаенсе" 6 млн євро. Вінгер вже встиг зіграти 8 матчів, але поки результативних дій не давав.
Вітіньйо є вихованцем "Атлетико Паранаенсе", за який і виступав останні чотири сезони. Transfermarkt оцінює футболіста у 5 млн євро.
- 31 серпня бразильський нападник Вітіньйо став гравцем київського "Динамо".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.37Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе