Підтверджено ліквідацію 18 російських загарбників у Голій Пристані на Херсонщині, – Генштаб
Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області, за наявною інформацією 18 російських загарбників знищено та 2 - поранено
Про це Генштаб повідомив у facebook.
Також підтверджено, що 2 листопада поточного року, у районі міста Енергодар Запорізької області, було знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Повідомляється також, що 3 листопада, у місті Мелітополь, було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони.
"Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах", - йдеться у повідомленні.
- 3 листопада Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької райради, заявив, що у Мелітополі вранці вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.
- 4 листопада стало відомо, що ЗСУ уразили дві позиції ППО росіян, пункт управління й 7 районів зосередження ворога за добу.
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