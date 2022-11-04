Про це Генштаб повідомив у facebook.

Також підтверджено, що 2 листопада поточного року, у районі міста Енергодар Запорізької області, було знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Повідомляється також, що 3 листопада, у місті Мелітополь, було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони.

"Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах", - йдеться у повідомленні.

3 листопада Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької райради, заявив, що у Мелітополі вранці вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.

4 листопада стало відомо, що ЗСУ уразили дві позиції ППО росіян, пункт управління й 7 районів зосередження ворога за добу.