ЗСУ уразили дві позиції ППО росіян, пункт управління й 7 районів зосередження ворога за добу

Про це повідомив Генштаб у facebook.

"Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА "Shahed-136".

Також повідомляється, що воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив збільшення інтенсивності бойових дій на окремих ділянках фронту, загалом це 80 щоденних ворожих атак.

З 23 жовтня по 3 листопада Україна зазнала 68 ракетних ударів, також війська РФ використали 30 дронів-камікадзе.

4 листопада Генштаб повідомив, що повітряні сили ЗСУ ударили по пункту управління та позиціях засобів ППО противника, а також знищили 3 дрони-камікадзе.

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