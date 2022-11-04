ЗСУ уразили дві позиції ППО росіян, пункт управління й 7 районів зосередження ворога за добу
Авіація Сил оборони протягом п'ятниці, 4 жовтня, завдала по ворогу чотири удари
Про це повідомив Генштаб у facebook.
"Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА "Shahed-136".
Також повідомляється, що воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив збільшення інтенсивності бойових дій на окремих ділянках фронту, загалом це 80 щоденних ворожих атак.
- З 23 жовтня по 3 листопада Україна зазнала 68 ракетних ударів, також війська РФ використали 30 дронів-камікадзе.
- 4 листопада Генштаб повідомив, що повітряні сили ЗСУ ударили по пункту управління та позиціях засобів ППО противника, а також знищили 3 дрони-камікадзе.
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