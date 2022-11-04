Окупанти атакували Україну 30 дронами та запустили близько 70 ракет цього тижня
У період з 27 жовтня по 3 листопада РФ запустила по території України 68 ракет та використала 30 дронів-камікадзе
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.
Олексій Громов наголосив, що ворог проводить повітряну розвідку за допомогою БПЛА різних типів. Він виділив Чернігівську, Харківську, Київську та Сумську області.
"Збройні Сили України активно цьому протидіють всіма наявними засобами, у тому числі із використанням сучасних засобів радіоелектронної боротьби", - додає Громов.
ЗСУ також зазначають, що ворог збільшив кількість застосованої тактичної та армійської авіації, яка зазвичай злітає з території тимчасово окупованого Криму. За минулий тиждень Сили оборони України збили 4 літаки та 9 вертольотів окупантів.
- Від 24 лютого окупанти запустили на територію України понад 400 "шахедів", 300 з них ліквідували ЗСУ.
- Сили оборони знищили 12 із 13 дронів-камікадзе, що атакували Україну в ніч проти 2 листопада.
- На Півдні 30 жовтня українські зенітники збили російський штурмовик Су-25.
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