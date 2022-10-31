Українські зенітники збили на Півдні російський шурмовик Су-25
Українські військові 30 жовтня "приземлили" ще один літак російських загарбників, цього разу - штурмовик Су-25
Про це повідомили Повітряні сили.
Військові зазначають, що "приземлили" літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня.
"На південному напрямку зенітним ракетним підрозділом збито російський штурмовик Су-25", - вказали захисники.
- Вдень 30 жовтня на Харківщині українські зенітники на Харківщині знищили ударний гелікоптер окупантів. Загалом з 24 лютого до 30 жовтня ЗСУ знищили 252 російські гелікоптери.
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