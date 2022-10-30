ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів, – Генштаб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Всього від початку повномасштабного вторгнення рашисти втратили 71,2 тис. військових.

Крім того, за добу захисники України знищили 13 танків, 52 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем і 3 реактивні системи залпового вогню.

Також українські воїни збили літак, вже 274-ий від початку повномасштабного вторгнення. Безпілотників від 24 лютого було знищено 1412, з них 6 – упродовж останньої доби.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що з Грозного на Херсонщину прибули близько сотні "кадирівців".

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