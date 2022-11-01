Від початку повномасштабної війни ЗСУ збили понад 300 "шахедів" з 400 запущених

Про це інформує в Медіацентрі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські воїни ліквідували шість іранських безпілотників Shahed-136, які запустили російські загарбники по території нашої країни.

"Сьогодні вночі знищено 6 "шахедів". 3 - знищила винищувальна авіація в зоні командування "Схід" на Дніпропетровщині. 3 - тероборона на Полтавщині. На жаль, є декілька влучань", - заявив Ігнат.

Повідомляється, що від початку використання РФ іранських безпілотників протиповітряна оборона ЗСУ вже ліквідувала понад 300 таких БПЛА.

Загалом, Росія запустила понад 400 "шахедів".

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

З 13 вересня Повітряні сили ЗСУ збили 273 іранські дрони Shahed-136.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.

16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що не зважаючи на чудову роботу українських ППО, 30% дронів доходять до цілей, тож російський терор "шахедами" може тривати ще довго.

Три чверті всіх комплектуючих іранського БПЛА "Мохаджер" мають американське походження. Крім того, в безпілотнику виявили деталь, вироблену в Україні. Спецслужби вже з'ясовують, як він туди потрапив.

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