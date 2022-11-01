Від початку повномасштабної війни ЗСУ збили понад 300 "шахедів" з 400 запущених
З 24 лютого російські окупанти запустили на територію України 400 іранських дронів, із низ понад 300 - збили протиповітряні сили ЗСУ
Про це інформує в Медіацентрі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські воїни ліквідували шість іранських безпілотників Shahed-136, які запустили російські загарбники по території нашої країни.
"Сьогодні вночі знищено 6 "шахедів". 3 - знищила винищувальна авіація в зоні командування "Схід" на Дніпропетровщині. 3 - тероборона на Полтавщині. На жаль, є декілька влучань", - заявив Ігнат.
Повідомляється, що від початку використання РФ іранських безпілотників протиповітряна оборона ЗСУ вже ліквідувала понад 300 таких БПЛА.
Загалом, Росія запустила понад 400 "шахедів".
- 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
- З 13 вересня Повітряні сили ЗСУ збили 273 іранські дрони Shahed-136.
- 5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.
- 16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що не зважаючи на чудову роботу українських ППО, 30% дронів доходять до цілей, тож російський терор "шахедами" може тривати ще довго.
- Три чверті всіх комплектуючих іранського БПЛА "Мохаджер" мають американське походження. Крім того, в безпілотнику виявили деталь, вироблену в Україні. Спецслужби вже з'ясовують, як він туди потрапив.
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