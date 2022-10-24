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Головна війна з Росією Буданов: До цілей доходять 30% "шахедів", тож російський терор дронами може тривати ще довго

Буданов: До цілей доходять 30% "шахедів", тож російський терор дронами може тривати ще довго

24 жовтня, 2022 понедiлок
07:58
війна з Росією Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що не зважаючи на чудову роботу українських ППО, 30% дронів доходять до цілей, тож російський терор "шахедами" може тривати ще довго

Про це він повідомив у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

Буданов зазначив, що Росія вимушена використовувати дрони саме через нестачу ракет і що за кількістю "іскандерів" РФ вже давно пройшла межу так званого недоторканого запасу.

"Терор з використанням "шахедів" насправді може бути ще довго. А от з використанням ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані. По "іскандерах" – це біля 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це біля 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде недоторканий запас", - сказав голова ГУР. 

Буданов зазначив, що станом на 22 жовтня окупанти застосували близько 330 "шахедів", з яких 222 було збито. Але він підкреслив, що 30% дронів усе ж доходять до своїх цілей. За його словами, наразі РФ використовує другу партію дронів, одноразова партії - близько 300 одиниць.

Голова ГУР наголосив, що все, що робить Росія - це акт тероризму, найголовніша мета якого - посіяти паніку та занурити Україну в "суцільну темряву і холодну зиму". Він також підкреслив, що зараз окупанти стріляють здебільшого по цивільних об'єктах.

"Зараз по військових вони взагалі не б'ють, а б'ють тільки по цивільних. Це ще раз підтверджує моє твердження, що Росія є державою-терористом і використовує терористичні методи для досягнення своєї мети. Крім того, навіть сама назва іранського дрону Shahed-136" – це все туди. Вони люблять символізм і символ терору використовують", - сказав Буданов.

  • З 13 вересня Повітряні сили ЗСУ збили 273 іранські дрони Shahed-136.

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безпілотник
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Кирило Буданов
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