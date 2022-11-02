ЗСУ знищили 12 із 13 ворожих дронів, що атакували Україну вночі
За ніч з 1 на 2 листопада українські захисники збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Шахед-136", які атакували східні та центральні області країни
Дані надали Повітряні сили ЗС України.
Так, шість безпілотників збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".
Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.
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