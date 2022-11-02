ЗСУ знищили 12 із 13 ворожих дронів, що атакували Україну вночі

Дані надали Повітряні сили ЗС України.

Так, шість безпілотників збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".

Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.



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