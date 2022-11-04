Українська авіація уразила 20 районів зосередження ворожого озброєння і техніки

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці у фейсбук.

За 3 листопада Сили оборони ЗСУ збили 3 дрони-камікадзе "Шахед-136". Також українські захисники завдали по окупантах 21 удар, уражено 20 районів з ворожим озброєнням та військовою технікою.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки", - мовиться в повідомленні.

ЗСУ знищили склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки та мінно-вибухові загородження.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив збільшення інтенсивності бойових дій на окремих ділянках фронту, загалом це 80 щоденних ворожих атак.

З 23 жовтня по 3 листопада Україна зазнала 68 ракетних ударів, також війська РФ використали 30 дронів-камікадзе.

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