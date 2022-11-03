У Мелітополі вранці 3 листопада вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників, - депутат Запорізької райради
Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької райради, зазначив, що постраждала одна з основних військових баз росіян, яку вони створили з початку тимчасової окупації Мелітополя
Про це він розповів в етері Еспресо.
Кирильчук повідомив деякі деталі щодо сьогоднішніх ранкових вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі на території заводу "Рефма", де окупанти облаштували свій штаб та військову базу.
"Сьогодні добре попрацювали наші артилеристи, ракетні та інженерні війська та варто наголосити, що частенько у Мелітополі для росіян з'являється "бавовнятко". І 3 листопада о 6-й годині ранку таке "бавовнятко" було на одній з найперших військових баз окупантів, яку вони створили на території заводу "Рефма. Зона заводу знаходиться у зручній для противника локації, у нижній частині Мелітополя, до того ж вона важко доступна і має велику територію. Там розташовано багато цехів, що давало можливість ворогу накопичувати техніку саме у тій зоні. А станом на сьогодні було відомо, що на території заводу перебуває понад 80 одиниць ворожої військової техніки. Внаслідок сьогоднішнього влучання зафіксовано, що в офісної споруди зруйновано три верхні поверхи, де базувався центр координації ефесбешників, які від самого початку тимчасової окупації Мелітополя дуже зухвало себе почували", - прокоментував депутат Запорізької райради.
Дмитро Кирильчук додав щодо жертв серед окупантів, інформація ще уточнюється, але постраждала основна військова база росіян і це дуже значущий випадок.
- 25 жовтня в Мелітополі прогримів вибух у будівлі, що належить Євгену Балицькому. Іван Федоров назвав подію результатом боротьби гауляйтерів за владу в місті
- 2 листопада мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що олігархи й гауляйтери РФ використовують Мелітополь як адміністативний та логістичний центр і борються за дві сфери впливу в місті
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.6Продаж 39.57
- Актуальне
- Важливе