Про це він розповів в етері Еспресо.



Кирильчук повідомив деякі деталі щодо сьогоднішніх ранкових вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі на території заводу "Рефма", де окупанти облаштували свій штаб та військову базу.



"Сьогодні добре попрацювали наші артилеристи, ракетні та інженерні війська та варто наголосити, що частенько у Мелітополі для росіян з'являється "бавовнятко". І 3 листопада о 6-й годині ранку таке "бавовнятко" було на одній з найперших військових баз окупантів, яку вони створили на території заводу "Рефма. Зона заводу знаходиться у зручній для противника локації, у нижній частині Мелітополя, до того ж вона важко доступна і має велику територію. Там розташовано багато цехів, що давало можливість ворогу накопичувати техніку саме у тій зоні. А станом на сьогодні було відомо, що на території заводу перебуває понад 80 одиниць ворожої військової техніки. Внаслідок сьогоднішнього влучання зафіксовано, що в офісної споруди зруйновано три верхні поверхи, де базувався центр координації ефесбешників, які від самого початку тимчасової окупації Мелітополя дуже зухвало себе почували", - прокоментував депутат Запорізької райради.



Дмитро Кирильчук додав щодо жертв серед окупантів, інформація ще уточнюється, але постраждала основна військова база росіян і це дуже значущий випадок.

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