Про це розповів мер міста Іван Федоров у етері Еспресо.

За його словами, до окупованого Мелітополя приїжджає багато бізнесменів, олігархів, гауляйтерів інших захоплених регіонів. Їхня мета - забрати ресурси й останні кошти в мешканців.

"У них є декілька сфер, які вони ревно ділять між собою: перша і головна - вивезення українського зерна. Вони спочатку вивезли все із заводів, елеваторів і великих сільгосппідприємств, а зараз - із ангарів. Друге - ринок пального: бензину, дизельного, які спочатку намагався контролювати гауляйтер Балицький, потім у нього це забрала ФСБ", - зауважив мер.

Іван Федоров зазначив, що загарбники використовують регіон для різного ступеня мародерства.

25 жовтня в Мелітополі прогримів вибух у будівлі, що належить Євгену Балицькому. Іван Федоров назвав подію результатом боротьби гауляйтерів за владу в місті.

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