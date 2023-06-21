У заході, який розпочнеться о 18.00 у Львівській національній філармонії (вул.Мирослава Скорика, 7), заплановані виступи відомих музичних гуртів: Піккардійської Терції, Yagody, Inso-Lviv Orchestra, Fiji Band.

Окрім музичної частини, також анонсовано проведення аукціону, пригощання смаколиками та запрошення дітей, які через війну тимчасово покинули свої домівки.