Піккардійська Терція і благодійний аукціон: у Львівській філармонії відзначать День Конституції
27 червня у Львові пройде присвячений Дню Конституції благодійний захід, організований "Благодійним фондом "Саппортерс ОФ Юкрейн" за інформаційної підтримки Еспресо
У заході, який розпочнеться о 18.00 у Львівській національній філармонії (вул.Мирослава Скорика, 7), заплановані виступи відомих музичних гуртів: Піккардійської Терції, Yagody, Inso-Lviv Orchestra, Fiji Band.
Окрім музичної частини, також анонсовано проведення аукціону, пригощання смаколиками та запрошення дітей, які через війну тимчасово покинули свої домівки.
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