Пиріг із ревенем (румбамбаром)
Смаколик, який через 20 хвилин прямо з духовки опиниться на Вашому столі
Інгредієнти:
- М’яке вершкове масло - 150 г
- Цукор - 130 г
- 1 пакетик ванільного цукру
- Яйця - три штуки
- Борошно - 150 г
- 1 чайна ложка розпушувача
- Дрібка солі
- 300 г ревеню
Готуємо пиріг з ревенем (румбамбаром):
- Очищаємо ревінь та нарізаємо його невеликими шматочками
- М'яке вершкове масло, цукор та ванільний цукор міксером збиваємо до однорідної маси
- Додаємо яйця по одному
- Ретельно вимішуємо суміш після додавання кожного яйця до рівномірної маси
- Додаємо борошно, змішане з сіллю та розпушувачем
- Ще раз збиваємо суміш
- Форму для випікання змащуємо олією
- Викладаємо тісто на форму та розрівнюємо його
- Зверху викладаємо ревінь і злегка втискаємо його в тісто.
- Випікаємо наш пиріг при температурі 180 градусів від 20 до 25 хв.
- Як тільки зазолотиться поверхня смаколика - діставайте його з духовки
Смачного!
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