Пиріг на кефірі. Рецепт
Рецепт цього смаколика простий. А результат роботи – смачний. В доброї господині завжди під рукою знайдуться продукти для пирога на кефірі. Та й часу багато не займає приготування приємного на смак десерту
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200 г цукру
- 1 чайна ложка ванільного цукру
- 250 мл кефіру
- Половина чайної ложки соди
- 50 г вершкового масла
- 350 г пшеничного борошна
- 2 яблука
Приготування пирога на кефірі:
- Змішуємо яйця, цукор та ванільний цукор
- Збиваємо це все міксером
- Додаємо в кефір соду та змішуємо, щоб кефір «зашипів»
- Виливаємо кефір до яєць
- Все потрібно ретельно перемішати
- Розтоплене та вже охолоджене вершкове масло додаємо в загальну масу продуктів
- Далі додаємо просіяне борошно
- Знову ретельно все перемішуємо до однорідної маси
- Форму для випікання змащуємо олією
- Виливаємо наше тісто у форму
- Прикрашаємо яблуками, очищеними та красиво нарізаними
- Випікаємо наш пиріг п’ятдесят хвилин при температурі 180 градусів
Смачного!
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