Про це йдеться на його телеграм-каналі.

"Наша воєнна розвідка цілодобово й без вихідних бореться за Україну. Завдяки професійності, високому рівню аналітичної та фізичної підготовки українські розвідники щодня здійснюють подвиг. Надають командирам і штабам важливу інформацію про ворога та наближають нашу перемогу. Пишаємось і дякуємо! З Днем воєнної розвідки України!" - наголосив він.

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