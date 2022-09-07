"Пишаємось і дякуємо": Зеленський привітав українських розвідників із професійним святом
Президент Володимир Зеленський привітав із Днем воєнної розвідки України й подякував розвідникам за їхню роботу
Про це йдеться на його телеграм-каналі.
"Наша воєнна розвідка цілодобово й без вихідних бореться за Україну. Завдяки професійності, високому рівню аналітичної та фізичної підготовки українські розвідники щодня здійснюють подвиг. Надають командирам і штабам важливу інформацію про ворога та наближають нашу перемогу. Пишаємось і дякуємо! З Днем воєнної розвідки України!" - наголосив він.
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