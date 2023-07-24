Після 10 років затишшя: відбулася прем'єра 8 сезону "Футурами"
У понеділок, 24 липня, вийшов перший епізод 8 сезону мультсеріалу "Футурама" - це перша серія після 10 років перерви
Про це йдеться у Twitter стрімінгового сервісу Hulu.
"Футурама повертається, крихітко! Життя знову має сенс - хоча б на тридцять хвилин", - йдеться у повідомленні.
Новий сезон нараховуватиме 10 серій та виходитиме щопонеділка.
Продовження мультсеріалу розповість про 25-річного кур'єра Філіпа Фрая який випадково впав у кріогенну морозильну камеру в 1999 році, а прокинувся через тисячу років у новій компанії друзів.
У новому сезоні героїв знову озвучуватимуть вже знайомі глядачам актори озвучки з оригінального складу: Біллі Вест, Кеті Сагал, Тресс Макнейл, Моріс ЛаМарш, Лорен Том, Філ ЛаМарр, Девід Герман і Джон Ді Маджіо.
"Після короткої десятирічної перерви "Футурама" тріумфально виповзла з кріогенної камери, зберігаючи повний оригінальний акторський склад і сатиричний дух. У десяти абсолютно нових епізодах 8 сезону є щось для кожного", - йдеться в описі серіалу.
- 28 червня стримінговий сервіс Hulu опублікував перший трейлер нового, 8-го сезону культового мультфільму "Футурама".
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