Після 10 років затишшя: відбулася прем'єра 8 сезону "Футурами"

Про це йдеться у Twitter стрімінгового сервісу Hulu.

"Футурама повертається, крихітко! Життя знову має сенс - хоча б на тридцять хвилин", - йдеться у повідомленні.

Новий сезон нараховуватиме 10 серій та виходитиме щопонеділка.

Продовження мультсеріалу розповість про 25-річного кур'єра Філіпа Фрая який випадково впав у кріогенну морозильну камеру в 1999 році, а прокинувся через тисячу років у новій компанії друзів.

У новому сезоні героїв знову озвучуватимуть вже знайомі глядачам актори озвучки з оригінального складу: Біллі Вест, Кеті Сагал, Тресс Макнейл, Моріс ЛаМарш, Лорен Том, Філ ЛаМарр, Девід Герман і Джон Ді Маджіо.

"Після короткої десятирічної перерви "Футурама" тріумфально виповзла з кріогенної камери, зберігаючи повний оригінальний акторський склад і сатиричний дух. У десяти абсолютно нових епізодах 8 сезону є щось для кожного", - йдеться в описі серіалу.