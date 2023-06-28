Про це стало відомо із соцмереж стрімінгової платформи.

Зазначається, що новий сезон "Футурами" вийде влітку 2023 року. Перший епізод з’явиться вже 24 липня, а всього їх буде 10. Серії з’являтимуться щотижня у понеділок.

Варто зазначити, що попередній сезон мультфільму вийшов 19 червня 2013 року - 10 років тому.

Шоу виходить під керівництвом своїх творців Метта Ґрейнінґа та Девіда X. Коена та за участю усього оригінального акторського складу озвучки, включаючи Джона Ді Маджіо у ролі Бендера.

У новому сезоні показується пандемія як пародія на COVID. Також спостерігаються відсилання до "Дюни" та показано кохання Ліли та Фрая. У трейлері можна помітити сучасні гаджети, яких не було на момент знімання перших сезонів - дрони та розумні колонки.

Усі оригінальні актори озвучення погодилися брати участь у сезоні: Біллі Вест, Кеті Сагал, Тресс МакНіл, Моріс Ламарш, Лорен Том, Філ Ламарр та Девід Херман. Джон Ді Маджіо, який спочатку відмовлявся, приєднався до знімання вже в березні минулого року.

Довідково: "Футурама" - культовий американський анімаційний серіал, створений на студії "20th Century Fox" Метом Ґрейнінґом і Девідом Коеном, авторами мультсеріалу "Сімпсони". Дія серіалу відбувається в Новому Нью-Йорку в 3000 році. У США серіал демонстрували на Fox Network з 28 березня 1999 року до 10 серпня 2003 року. В Україні показ мульфільму йшов на каналі M1, з 2007 по 2009 рік. З 2010 по 2016 року транслювався на каналі QTV. З червня 2018 року транслюється на каналі НЛО TV.