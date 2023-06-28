Після 10 років без нових серій: з'явився трейлер нового сезону "Футурами"
Стримінговий сервіс Hulu опублікував перший трейлер нового, 8-го сезону культового мультфільму "Футурама". Він стартує 24 липня 2023 року та міститиме 10 серій
Про це стало відомо із соцмереж стрімінгової платформи.
Зазначається, що новий сезон "Футурами" вийде влітку 2023 року. Перший епізод з’явиться вже 24 липня, а всього їх буде 10. Серії з’являтимуться щотижня у понеділок.
Варто зазначити, що попередній сезон мультфільму вийшов 19 червня 2013 року - 10 років тому.
Довідково: "Футурама" - культовий американський анімаційний серіал, створений на студії "20th Century Fox" Метом Ґрейнінґом і Девідом Коеном, авторами мультсеріалу "Сімпсони". Дія серіалу відбувається в Новому Нью-Йорку в 3000 році. У США серіал демонстрували на Fox Network з 28 березня 1999 року до 10 серпня 2003 року. В Україні показ мульфільму йшов на каналі M1, з 2007 по 2009 рік. З 2010 по 2016 року транслювався на каналі QTV. З червня 2018 року транслюється на каналі НЛО TV.
- Телекомпанія Fox продовжила "Сімпсонів" - найдовший анімаційний серіал в історії - ще на два сезони, тепер він виходитиме до 2025 року.
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