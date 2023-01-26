Найдовший в історії мультсеріал "Сімпсони" продовжили ще до 2025 року

Про це повідомляє Variety

З новими серіями "Сімпсони" нараховуватимуть вже 36 сезонів - абсолютний рекорд для світової анімації. Також компанія Fox продовжила на 2 роки ще два визначні анімаційні проєкти - "Сім'янина" та "Бургерну Боба".

"Три з лишком десятиліття "Сімпсонів", понад два десятиліття "Сім'янина" та понад десятиліття "Бурерної Боба" доводять незмінну силу анімаційного жанру та безмежну прихильність шанувальників до цих неймовірно смішних комедій", - коментує ситуацію Майкл Торн, президент сценарного програмування Fox.

"Сімпсони" - мультиплікаційний проєкт Метта Ґрейнінґа, що виходить з 1989 року і понині. Наразі налічує 750 серій та є найдовшим мультсеріалом в історії кінематографа.

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