Після конфлікту з Усиком українського борця Грицая забрали до армії

Про це Грицай повідомив у facebook.

За його словами, через реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, його звільнили з посади викладача та позбавили можливості готуватися до відбору на Олімпіаду в Токіо.

"Спочатку мене виселили з гуртожитку, а потім на додачу незаконно звільнили.

Іншого від рейдерів та прибічників руского міра очікувати й не варто було.

Але боротьба триває!", - запевнив Грицай.

Він додав, що після звільнення з коледжу, йому прийшла повістка до військкомату і тепер він служить у прикордонних військах.

"Іноді доводиться робити вибір між своїми інтересами та інтересами майбутнього держави. Тут вибір був очевидний. Після звільнення з посади викладача коледжу прийшла повістка до військкомату. Медкомісія і… Тепер маю честь бути військовослужбовцем державної прикордонної служби України! Слава Україні!", - написав Грицай.

Навесні 2020 року борець вільного стилю кинув виклик Олександру Усику за зневажливі вислови до вболівальників та запропонував боксеру провести поєдинок за правилами змішаних єдиноборств. Також Грицай звинуватив Усика у просуванні "руского міра".



Нагадаємо, 9 травня 2020 року борець вільного стилю Богдан Грицай викликав боксера Олександра Усика на бій без правил.

11 січня 2021 року Богдана Грицая звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

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