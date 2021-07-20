Після конфлікту з Усиком українського борця Грицая забрали до армії
Українського борця Богдана Грицая, який звинуватив боксера Олександра Усика у пропаганді "руского міра", після звільнення з Олімпійського коледжу призвали на військову службу
Про це Грицай повідомив у facebook.
За його словами, через реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, його звільнили з посади викладача та позбавили можливості готуватися до відбору на Олімпіаду в Токіо.
"Спочатку мене виселили з гуртожитку, а потім на додачу незаконно звільнили.
Іншого від рейдерів та прибічників руского міра очікувати й не варто було.
Але боротьба триває!", - запевнив Грицай.
Він додав, що після звільнення з коледжу, йому прийшла повістка до військкомату і тепер він служить у прикордонних військах.
"Іноді доводиться робити вибір між своїми інтересами та інтересами майбутнього держави. Тут вибір був очевидний. Після звільнення з посади викладача коледжу прийшла повістка до військкомату. Медкомісія і… Тепер маю честь бути військовослужбовцем державної прикордонної служби України! Слава Україні!", - написав Грицай.
Навесні 2020 року борець вільного стилю кинув виклик Олександру Усику за зневажливі вислови до вболівальників та запропонував боксеру провести поєдинок за правилами змішаних єдиноборств. Також Грицай звинуватив Усика у просуванні "руского міра".
- Нагадаємо, 9 травня 2020 року борець вільного стилю Богдан Грицай викликав боксера Олександра Усика на бій без правил.
- 11 січня 2021 року Богдана Грицая звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.
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