Після кожного удару ЗСУ по Мелітополю у місті починається нова хвиля репресій, - боєць Легіону Свободи

Про це заявив у ефірі Еспресо боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов.

Він прокоментував знищення на аеродромі Мелітополі бази російських окупантів.

"Ми можемо побачити, що росіянам дошкуляє, б'є по ним, тому що, вони після кожного такого обстрілу починають нову хвилю репресій в Мелітополі - знову хапають, викрадають громадських активістів, людей з проукраїнською позицією", - сказав Денисов.

Він заявив, що кілька днів назад на території Мелітопольського району росіяни викрали ветерана АТО.

"Кожен удар по ним спричиняє репресії і це підриває їхній бойовий дух, якщо він взагалі присутній у бандитів і садистів. Вони перелякані. Я думаю, що вони в глибині очікують, що Україна буде звільняти території, судячи з того, що вони окопуються та будують фортифікаційні споруди", - додав боєць.

На його думку, цьому сприяють поставки західної зброї.

"Відповідно, наземна зброя - це класна штука. Чим більше її буде, тим кращі будуть позиції українських захисників і швидше ми виженемо всіх цих негідників з території Запорізької області", - підсумував Денисов.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що 3 липня українські захисники знищили у місті базу російських окупантів на аеродромі.