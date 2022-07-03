Про це інформує місцеве видання "РІА.Мелітополь".

На аеродромі базуються російські окупанти. Саме туди, за інформацією від місцевих жителів, уночі "прилітало".

"Нині у місті димова завіса. У районі аеропорту величезний стовп диму. Наголошується, що в районі "чорного гастронома" на проспекті Богдана Хмельницького близько видно дим. Як відзначають місцеві жителі, орки зараз безперебійно ходять по вулиці Ломоносова та Інтеркультурній.

Місцеві жителі панікують – їм навіть сховатися ніде – окупанти закрили містом усі бомбосховища. Деякі містяни виїжджають", – йдеться в повідомленні.

Російські загарбники звинуватили в обстрілах ЗСУ.

"Пропагандисти вже запустили фейк про те, що армія РФ завдала масованого ракетного удару з Херсонської області, нібито після обстрілів ЗСУ російських міст та Мелітополя. Член ради псевдо військово-цивільної адміністрації Запорізької області Рогов назвав винних у "теракті" – терористи Зеленського завдали ударів із РСЗВ великої дальності, таким чином намагаючись відвернути увагу від розгрому угруповання у ЛНР", – додають у відомстві.

Видання опублікувало момент прильоту зафіксований з камери відеоспостереження місцевих жителів.

В тимчасово окупованому Мелітопольському районі російські загарбники вкрали отруєні черешні та потруїлися.

В окупованих містах Запорізької області загарбники обмінюють 10 тис. рублів на персональні дані пенсіонерів.

13 червня росіяни роздавали мелітопольцям "квитки для втечі" у вигляді паспортів РФ. З 150 тисяч місцевого населення на пропозицію погодилися десятеро.

Раніше Іван Федоров розповідав, що під час вибуху 12 червня біля захопленої окупантами приймальні нардепа України постраждали цивільні мешканці міста та колаборанти

В окупованому Мелітополі на "день Росії" стався вибух біля "МВС РФ".

Бізнес на окупованій Херсонщині масово відмовляється використовувати російський рубль.

У Херсонській області місцевий колаборант оголосив про введення рублів у "Каховському адміністративному районі".