Поблизу мелітопольського аеродрому пролунали потужні вибухи – місто у диму
3 липня, близько третьої години ночі, у Мелітополі пролунали потужні вибухи, в районі аеродрому чорний дим
Про це інформує місцеве видання "РІА.Мелітополь".
На аеродромі базуються російські окупанти. Саме туди, за інформацією від місцевих жителів, уночі "прилітало".
"Нині у місті димова завіса. У районі аеропорту величезний стовп диму. Наголошується, що в районі "чорного гастронома" на проспекті Богдана Хмельницького близько видно дим. Як відзначають місцеві жителі, орки зараз безперебійно ходять по вулиці Ломоносова та Інтеркультурній.
Місцеві жителі панікують – їм навіть сховатися ніде – окупанти закрили містом усі бомбосховища. Деякі містяни виїжджають", – йдеться в повідомленні.
Російські загарбники звинуватили в обстрілах ЗСУ.
"Пропагандисти вже запустили фейк про те, що армія РФ завдала масованого ракетного удару з Херсонської області, нібито після обстрілів ЗСУ російських міст та Мелітополя. Член ради псевдо військово-цивільної адміністрації Запорізької області Рогов назвав винних у "теракті" – терористи Зеленського завдали ударів із РСЗВ великої дальності, таким чином намагаючись відвернути увагу від розгрому угруповання у ЛНР", – додають у відомстві.
Видання опублікувало момент прильоту зафіксований з камери відеоспостереження місцевих жителів.
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