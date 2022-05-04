Підприємці Херсонщини масово ігнорують "рубльову" зону, окупанти нав'язують грабіжницький курс і збувають фальшиві рублі, - заступник голови облради

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у "Фейсбук".



"Історія з введенням рублевої зони у Херсонській області, як і очікувалося, уже почала "дуже погано пахнути". По-перше, підприємці масово відмовляються брати в цьому участь. Навіть для зйомок пропагандистських сюжетів окрам доводиться конркетно напружитися, аби хоч когось змусити до участі в них", – написав він.



По-друге, окупанти нав'язують "дикий обмінний курс": один до двох, заначає Соболевський.



"Це просто ще одна форма пограбувати мешкаців області", – підкреслив він.



Найважче доводиться в окупованих Генічеську та Каховці – нам колосальний тиск чинять загарбники на людей.



Крім того, жадібність російських загарбників полягає ще й в тому, що в хіб ідуть фальшиві рблі. При чому, судячи з різниці в "якості" фальшивих рублів, йдеться про кілька незалежних одна від одної груп фальшивомонетників, зазначає перший замголови облради.



"Крім того, є інформація, що орки вже почали намагатись за допомогою цих фальшивих купюр скуповувати у населення цінні речі, ювелірні прикраси, побутову техніку", – зазначив він.

Нагадаємо, окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна.

У Херсонській області місцевий колаборант оголосив про введення рублів у "Каховському адміністративному районі".