Підприємці Херсонщини масово ігнорують "рубльову" зону, окупанти нав'язують грабіжницький курс і збувають фальшиві рублі, - заступник голови облради
Бізнес на окупованій Херсонщині масово відмовляється використовувати російський рубль
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у "Фейсбук".
"Історія з введенням рублевої зони у Херсонській області, як і очікувалося, уже почала "дуже погано пахнути". По-перше, підприємці масово відмовляються брати в цьому участь. Навіть для зйомок пропагандистських сюжетів окрам доводиться конркетно напружитися, аби хоч когось змусити до участі в них", – написав він.
По-друге, окупанти нав'язують "дикий обмінний курс": один до двох, заначає Соболевський.
"Це просто ще одна форма пограбувати мешкаців області", – підкреслив він.
Найважче доводиться в окупованих Генічеську та Каховці – нам колосальний тиск чинять загарбники на людей.
Крім того, жадібність російських загарбників полягає ще й в тому, що в хіб ідуть фальшиві рблі. При чому, судячи з різниці в "якості" фальшивих рублів, йдеться про кілька незалежних одна від одної груп фальшивомонетників, зазначає перший замголови облради.
"Крім того, є інформація, що орки вже почали намагатись за допомогою цих фальшивих купюр скуповувати у населення цінні речі, ювелірні прикраси, побутову техніку", – зазначив він.
- Нагадаємо, окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна.
- У Херсонській області місцевий колаборант оголосив про введення рублів у "Каховському адміністративному районі".
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