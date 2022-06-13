Про це повідомляє мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Стало відомо, що 11 червня у Мелітополі росіяни почали роздавати місцевим жителям паспорти РФ.

"Слід зазначити те, що це суто квиток для втечі, який вони надають", - коментує Федоров.

Мер також наголошує, що серед місцевого населення лише 10 осіб погодилися отримати російський паспорт. Загальне населення міста - 150 тисяч людей.

Раніше Іван Федоров розповідав, що під час вибуху 12 червня біля захопленої окупантами приймальні нардепа України постраждали цивільні мешканці міста та колаборанти

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