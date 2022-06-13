У Мелітополі окупанти почали роздавати паспорти РФ, лише десятеро мелітопольців погодилися
Росіяни роздавали мелітопольцям "квитки для втечі" у вигляді паспортів РФ. З 150 тисяч місцевого населення на пропозицію погодилися десятеро
Про це повідомляє мелітопольський міський голова Іван Федоров.
Стало відомо, що 11 червня у Мелітополі росіяни почали роздавати місцевим жителям паспорти РФ.
"Слід зазначити те, що це суто квиток для втечі, який вони надають", - коментує Федоров.
Мер також наголошує, що серед місцевого населення лише 10 осіб погодилися отримати російський паспорт. Загальне населення міста - 150 тисяч людей.
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