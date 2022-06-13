Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вибух - це суцільна провокація рашистів, які тимчасово окупували наше місто Мелітополь. Вибух відбувся біля захопленої приймальні народного депутата України, яку окупанти назвали міністерством внутрішніх справ рашисткої федерації. Вибух відбувся у смітнику, біля входу до приміщення. Під час вибуху постраждали цивільні та колаборанти", - зауважив Федоров.

Міський голова впевнений, що вибух організували окупанти.

"Вони проводять зачистку колаборантів та хочуть зробити провокацію, щоб пропагандистські ЗМІ розповіли, що це дії українських спецслужб на території Мелітополя. Але у Мелітополі всі підтримують українську владу і розуміють хто контролює місто, хто відповідає за безпекову ситуацію. Уявіть собі, біля входу в їхнє МВС змогли закласти вибухівку і створити вибух. Тільки самі вони змогли це зробити. Там безліч камер, охорони й військових", - наголосив Федоров.

У неділю, 12 червня 2022 року, близько 17:45 в районі вул. Героїв України, що в тимчасово окупованому місті Мелітополі Запорізької області, пролунав гучний вибух. Звук було чутно в різних районах міста

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