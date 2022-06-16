У Мелітопольському районі рашисти потруїлися черешнею
В тимчасово окупованому Мелітопольському районі російські загарбники вкрали отруєні черешні та потруїлися
Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь" з посиланням на міського главу Мелітополя Івана Федорова.
"Черговий "подарунок" наші фермери приготували рашистам: нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. І це черговий різновид партизанського руху, супротиву, який є сьогодні на території Мелітопольського району. Не треба у нас нічого красти, це все вирощувалось сильною, наполегливою працею наших фермерів", – розповів Федоров.
Мер стверджує, що наразі немає інформації про співпрацю фермерів з рашистами. Крім того, 99% громадян, які залишаються в Мелітполі, чинять опір окупантам.
"Мелітопольці повністю проігнорували святкування Дня Росії. Уся країна бачила - минулої неділі у черзі за паспортом було аж 15 осіб із 70 тисяч жителів, які залишилися у тимчасово-окупованому місті", - додав міський голова.
Відомо, що спочатку рашисти крали у фермерів зерно, потім врожай фруктів і ягід, а тепер перейшли до насіння соняшника.
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