В окупованих містах Запорізької області загарбники обмінюють 10 тис. рублів на персональні дані пенсіонерів
Російські окупанти вдались до нових методів, щоб отримати персональні дані українців, пропонують пенсіонерам по 10 тис. рублів
Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.
"У Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста. Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу Михайлівка. Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій", - йдеться у звіті.
Схожа ситуація у Василівці, де росіяни анонсують роздачу 10 тис. рублів для соціально незахищених груп населення. Виплату можуть отримати пенсіонери та працівники бюджетної сфери. При собі вимагають мати документи.
"Але для чого насправді збирають персональну інформацію у всіх цих випадках поки не відомо", - наголошують в ОВА.
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